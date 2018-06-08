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В Черкассах чиновников горсовета подозревают в растрате более 3 млн госсредств

В Черкассах чиновников горсовета подозревают в растрате более 3 млн бюджетных средств. Заместителю городского главы объявлено о подозрении

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

"Следствием установлено, что должностные лица Черкасского городского совета по предварительному сговору между собой, с целью растраты бюджетных средств в пользу третьего лица, привлекли к своей противоправной деятельности частного предпринимателя и ее мужа", - говорится в сообщении.

С этим частным предпринимателем чиновники от имени департамента образования и гуманитарной политики Черкасского городского совета заключили договоры поставки. Достоверно зная, что указанный товар не покупался и не поставлялся, чиновники подписали акты приема-передачи имущества и договора о передаче товара на хранение.

За якобы оказанные услуги предпринимателю из бюджета перечислено более 3 млн 260 тыс грн.

Четырем фигурантам этого дела сообщили о подозрении по части 5 статьи 191 (присвоение и растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенные по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Среди них - заместитель городского главы, заместитель начальника одного из департаментов Черкасского городского совета, частный предприниматель и ее муж.

Продолжается досудебное расследование, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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