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В аэропорту Сингапура задержали и допросили фейкового Ким Чен Ына


фото: Reuters
Австралийского комика, который пародирует северокорейского лидера Ким Чен Ына, задержали сотрудники аэропорта Сингапура

Об этом сообщает Reuters.

Юморист, который отказался назвать свое настоящее имя, рассказал агентству, что правоохранители задержали его на два часа и провели допрос.

"Они спросили меня, каковы мои политические взгляды, и я причастен к акциям протеста в других странах. Сотрудники аэропорта сказали: "Скоро встреча Трампа с Ким Чен Ыном, вы приехали в очень трудное время", - поделился комик.

Австралийцу также рекомендовали держаться подальше от острова Сентоза и Шангри-Ла, где будут проходить специальные мероприятия к саммиту

  • В феврале охрана Зимних олимпийских игр вывела со стадиона фальшивого Ким Чен Ына, потому что он танцевал перед северокорейскими болельщицами.
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