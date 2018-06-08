Укрзализныця запустила дополнительные поезда по маршруту "Мариуполь-Волноваха"

8 июня, 2018, 12:34

"Укрзализныця" добавила два пригородных поезда по маршруту "Мариуполь-Волноваха" после их капитального ремонта и увеличила количество рейсов

Об этом говорится на сайте УЗ.

"Два пригородных электропоезда после капитального ремонта будут ежедневно курсировать между Мариуполем и Волновахой. Это замена для старой электрички из четырех плацкартных вагонов, которая ездила до сих пор. Десять рейсов вместо шести, как раньше. Новый состав сможет перевозить вдвое больше – до 800 пассажиров за один рейс", - рассказал и.о. главы правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

Как отмечает Кравцов, билет будет стоить 15 гривень, а маршрут поезд будет преодолевать менее чем за 2 часа.

Пригородные электропоезда будут курсировать с 8 июня.

Ежедневно будет осуществляться десять рейсов вместо шести, как было ранее. Отправление со станции Мариуполь в 05:40, 08:15, 14:28, 17:30 и 20:30. Отправление со станции Волноваха в 05:00, 08:10, 10:40, 10:40 ,16:57 и 20:10. Остановки предусмотрены на станциях Сартана, Асланове, Кальчик и Карань.