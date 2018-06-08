Укрзализныця запустила дополнительные поезда по маршруту "Мариуполь-Волноваха"
Об этом говорится на сайте УЗ.
"Два пригородных электропоезда после капитального ремонта будут ежедневно курсировать между Мариуполем и Волновахой. Это замена для старой электрички из четырех плацкартных вагонов, которая ездила до сих пор. Десять рейсов вместо шести, как раньше. Новый состав сможет перевозить вдвое больше – до 800 пассажиров за один рейс", - рассказал и.о. главы правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.
Как отмечает Кравцов, билет будет стоить 15 гривень, а маршрут поезд будет преодолевать менее чем за 2 часа.
Пригородные электропоезда будут курсировать с 8 июня.
Ежедневно будет осуществляться десять рейсов вместо шести, как было ранее. Отправление со станции Мариуполь в 05:40, 08:15, 14:28, 17:30 и 20:30. Отправление со станции Волноваха в 05:00, 08:10, 10:40, 10:40 ,16:57 и 20:10. Остановки предусмотрены на станциях Сартана, Асланове, Кальчик и Карань.
- Напомним, "Укрзализныця" начала продажу билетов на поезд сообщением "Сумы - Одесса", который начнет курсировать 9 июня.
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