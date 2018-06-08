Украина может увеличить военный контингент в Афганистане

8 июня, 2018, 21:04

Украина готова увеличить вклад в миссию НАТО в Афганистане и направить дополнительный персонал

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак во время заседания Североатлантического совета со странами-контрибуторами миссии НАТО в Афганистане, передает пресс-служба министерства.

Во время заседания Полторак подчеркнул, что украинский народ выражает соболезнования и глубокую скорбь в связи с гибелью военных и гражданского персонала НАТО, а также всех простых афганских людей, которые отдали свою жизнь в борьбе с терроризмом.

"11 лет Вооруженные Силы Украины выполняют задачи в Республике Афганистан, и мы в дальнейшем будем принимать участие в операции в составе миссии. Мы готовы увеличить взнос и направить дополнительный персонал в штаб миссии - увеличить численность персонала втрое”, - отметил министр.

По его словам, в Афганистане проходит службу 11 украинских военнослужащих, при необходимости, их количество может быть увеличено до 28.