Ученые нашли древнейшие следы животного на Земле

8 июня, 2018, 15:00

На юге Китая нашли древнейшие следы, оставленные билатеральными (двусторонне-симметричными) животными около 550 миллионов лет назад

Исследование было опубликовано в журнале Science Advances.

Ученые обнаружили, вероятно, древнейшие следы животных из известных на данный момент. Впервые найденные в устье реки Янцзы отпечатки животных с парными конечностями подтверждают, что древние билатеральные (многоклеточные животные, имеющие двустороннюю симметрию) животные на самом деле существовали еще до кембрийского взрыва.

Следы, оставленные примерно 550 млн лет назад, в ширину достигают всего нескольких миллиметров и состоят из двух параллельных рядов. Исследователи предполагают, что у этой твари могло быть несколько парных ног - например, как у паукообразных или губоногих.

Рядом со следами ученые также обнаружили норы, которые, возможно, принадлежат тому же животному (в них, как предполагается, животное могло искать еду). При этом ученые отмечают, что точно определить, кому принадлежат эти следы, невозможно: известно лишь, что у этого животного была двусторонняя симметрия - в виде парных конечностей.

Справка:

Кембрийский взрыв — внезапное (в геологическом смысле) появление в раннекембрийских (около 540 млн лет назад) отложениях окаменелостей представителей многих подразделений животного царства на фоне отсутствия их окаменелостей или окаменелостей их предков в докембрийских отложениях.То есть, фактически - это резкое увеличение биоразнообразия в тот период времени.

Считается, что до этого периода, длившегося, вероятно, 25 млн лет, на Земле жили более простые (как одноклеточные, так и многоклеточные) организмы - в ходе же кембрийского взрыва начали появляться гораздо более сложные существа, в том числе и билатеральные животные - с головами, хвостами, ногами и т. д.

Ученые предполагали, что билатеральные животные могли появиться до кембрийского взрыва - во время эдиакария, но каких-либо доказательств этого в палеонтологической летописи не было. Именно поэтому новое открытие, сделанное китайскими палеонтолагами, имеет большое значение для понимания истории эволюции.

Эдиакарий — подразделение верхнего протерозоя ( интервала времени геологической истории Земли), представлен комплексом пізньопротерозойських горных пород, лежащих непосредственно под породами кембрийской системы. Возрастной интервал — от примерно 635 до 542,0±1,0 млн лет назад.

Напомним, палеонтологи нашли в устье реки Янцзы необычные окаменелости, которым более 550 миллионов лет. Они сохранили в себе древнейшие следы щупалец, ножек и других парных конечностей первых многоклеточных животных Земли.

Сегодня ученые считают, что жизнь могла появиться на Земле уже три миллиарда лет назад, однако первые 2,5 миллиарда лет своего существования она существовала исключительно в одноклеточной форме. Первые многоклеточные существа предположительно появились лишь 600-650 миллионов лет назад, во время эдиакарского периода, и об их жизни, благодаря почти полному отсутствию их останков, мы почти ничего не знаем.