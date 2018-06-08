Трое нардепов избегают ознакомления с представлением по снятию их неприкосновенности

8 июня, 2018, 14:42

Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий призывает нардепов из фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула, Дмитрия Колесникова и Сергея Дунаева получить представление генерального прокурора

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я публично обращаюсь к народным депутатам Вилкулу, Колесникову и Дунаеву либо в почтовом ящике, либо через помощников, либо через управляющего делами - если есть необходимость, они будут у меня, эти представления - прибыть и получить эти представления. И не пытаться тормозить рассмотрение этих дел", - сказал спикер на пленарном заседании парламента 8 июня.

Парубий также назвал историю с представлениями в отношении этих депутатов детективной. По его словам, после внесения представлений по неприкосновенности Вилкула и Колесникова Луценко предложил им предоставить письменные объяснения в течение 5 дней, а соответствующему комитету по вопросам регламента - предоставить заключение к представлениям.

В то же время, как отметил Парубий, представители этих нардепов неоднократно отказывались принимать его письма с соответствующими предложениями, а сами парламентарии не находятся на своих рабочих местах.

"Это как методика - не брать представления, не быть на рабочих местах и помощникам поручить не получать представление. Потом аргументировать, что они не были ознакомлены", - рассказал Парубий.

При этом он подчеркнул, что Колесников и Вилкул могут получить материалы представлений в аппарате Верховной Рады.

Парубий призвал также Дунаева, который, по его словам, обратился к спикеру с письмом о невозможности ознакомиться с представлением, также обратиться в аппарат парламента для получения документов.

"Избегают получения представлений, потом пишут жалобу, что представление не было получено, а потом еще и настаивают, чтобы профильный регламентный комитет не принимал решение, блокируя рассмотрение вопроса", - заявил Парубий.