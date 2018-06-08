Тренер назвал дату чемпионского боя украинца Деревянченко
Об этом сообщает BoxingScene.
"Бой за титул может состояться в конце августа или в начале сентября", - сказал Розье.
Тренер выразил пожелание, чтобы украинец встретился с американцем Джермаллем Чарло, который сейчас занимает третье место в рейтинге IBF, в котором лидирует Деревянченко, а вторая позиция вакантна.
"Я бы хотел увидеть бой Деревянченко с Чарло. Но если не получится устроить этот поединок, то неважно с кем выйдет в ринг Сергей. Я просто хочу увидеть в титульном бою украинца - достойной молодого человека в мире бокса. Вы не найдете более доброго, верного и внимательного парня на планете. Надеюсь, что наступил момент его жизни, когда он может пожинать плоды своей работы, которую он проделал, чтобы находиться на таком уровне", - сказал американский тренер.
- Деревянченко получил право на чемпионский бой, после того, как Международная боксерская федерация отобрала титул у казахстанца Геннадия Головкина, который отказался драться с украинцем.
- 32-летний Сергей Деревянченко провел на профессиональном ринге 12 боев и во всех одержал победы. Боксер родился в Феодосии, однако после аннексии Крыма, продолжает выступать за Украину.
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