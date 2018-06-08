Трамп хочет посмертно помиловать боксера Мохаммеда Али

8 июня, 2018, 22:31

Президент США Дональд Трамп заявил, что думает о посмертном помиловании боксера Мохаммеда Али в деле об уклонении от службы в армии

Об этом сообщает ВВС.

По словам Трампа, он "очень серьезно" задумался о помиловании Али.

"Тогда он был не очень популярен, но сейчас про него все знают", - заявил президент и добавил, что, кроме боксера, думает о помиловании еще "тысяч людей". О ком именно идет речь, Трамп не сообщил.

Али в 1967 году был приговорен к пяти годам тюрьмы за отказ служить во Вьетнаме. Али подал апелляцию и в 1971 году добился отмены приговора.

Адвокат Али Рон Твил заявил, что покойному боксеру не надо помилования, поскольку его ни в чем и не признавали виновным.

Напомним, Мохаммед Али умер в июне 2016 года.