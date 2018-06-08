Сутки в ООС: зафиксировано 37 обстрелов, 4 военных ранены

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Оккупанты 10 раз применяли минометы калибров 120 и 82 мм и 2 раза артиллерию калибра 122 мм. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 37 обстрелов.

На Луганском направлении наиболее активно боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское и Новотошковское, где на протяжении суток противник четыре раза использовал минометы и танк. На Горловском направлении бои не прекращаются вблизи поселка Зайцево. На Донецком направлении – в районе Каменки. Наблюдается обострение на Мариупольском направлении - в районах поселков Водяное и Лебединское, где в течение суток враг выпустил по меньшей мере 85 мин и снарядов.

Как уже сообщалось, утром 7 июня противник, пренебрегая нормами Международного гуманитарного права, совершил террористический акт в населенном пункте Голубовское на Луганщине, который находится под оккупацией российских войск. Контрбатарейными радарами и другими средствами контроля зафиксировано, что обстрел гражданского микроавтобуса террористами осуществлен 82-мм минометом с северной окраины населенного пункта Донецкий.

За прошедшие сутки во время боев ранения получили четверо наших воинов, они безотлагательно были эвакуированы в госпиталь.

По данным разведки, противнику нанесены потери: один оккупант погиб и двое ранены.