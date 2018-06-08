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Совет Европы получил письмо от сестры Сенцова с призывом помочь освободить политзаключенных

Сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан написала открытое обращение к Комитету министров, генеральному секретарю и комиссару по правам человека Совета Европы

Об этом представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба сообщил на своей странице в Facebook.

Он отметил, что передал обращение Каплан его адресатам, однако выразил сомнение по поводу того, решится ли Совет Европы хоть что-то сделать.

"А сейчас кое-кому в СЕ все сложнее становится даже произносить слово "Россия" в критическом контексте, чтобы не раздражать их лишний раз, потому что очень хочется, чтобы Россия таки заплатила долг. А некоторые аж до осени не могут найти 30 мин в своем графике, чтобы встретиться с украинским чиновником и обсудить взаимодействие по поводу прав человека в оккупированном Крыму. Очень занятые люди. Есть у них дела и поважнее", - подчеркнул Кулеба.

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В самом письме Каплан рассказывает, что Сенцов был активистом Евромайдана и одной из первых жертв репрессий со стороны России после аннексии Крыма.

Несмотря на пытки в тюрьме, украинский режиссер не признал свою вину и отказался от соглашения с российским следствием. В итоге он уже пятый год незаконно отбывает наказание в тюрьме, из-за чего состояние его здоровья значительно ухудшается.

Каплан добавила, что Сенцов в результате начал голодовку с требованием освободить всех политзаключенных Кремля. Украинец говорит, что его возможная смерть во время Чемпионата мира по футболу в России сможет привлечь внимание к проблеме заложников.

Таким образом, сестра Сенцова призывает Совет Европы посодействовать освобождению всех украинских политзаключенных или же найти рычаги влияния, которые могут изменить ситуацию.

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