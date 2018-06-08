Совет Европы получил письмо от сестры Сенцова с призывом помочь освободить политзаключенных
Об этом представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба сообщил на своей странице в Facebook.
Он отметил, что передал обращение Каплан его адресатам, однако выразил сомнение по поводу того, решится ли Совет Европы хоть что-то сделать.
"А сейчас кое-кому в СЕ все сложнее становится даже произносить слово "Россия" в критическом контексте, чтобы не раздражать их лишний раз, потому что очень хочется, чтобы Россия таки заплатила долг. А некоторые аж до осени не могут найти 30 мин в своем графике, чтобы встретиться с украинским чиновником и обсудить взаимодействие по поводу прав человека в оккупированном Крыму. Очень занятые люди. Есть у них дела и поважнее", - подчеркнул Кулеба.
Читайте также: Виталий Портников: Путин завидует Сенцову
В самом письме Каплан рассказывает, что Сенцов был активистом Евромайдана и одной из первых жертв репрессий со стороны России после аннексии Крыма.
Несмотря на пытки в тюрьме, украинский режиссер не признал свою вину и отказался от соглашения с российским следствием. В итоге он уже пятый год незаконно отбывает наказание в тюрьме, из-за чего состояние его здоровья значительно ухудшается.
Каплан добавила, что Сенцов в результате начал голодовку с требованием освободить всех политзаключенных Кремля. Украинец говорит, что его возможная смерть во время Чемпионата мира по футболу в России сможет привлечь внимание к проблеме заложников.
Таким образом, сестра Сенцова призывает Совет Европы посодействовать освобождению всех украинских политзаключенных или же найти рычаги влияния, которые могут изменить ситуацию.
- Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму. Сенцов требует освободить 64 украинских политзаключенных.
- Президент Украины Петр Порошенко обратился к мировому сообществу с просьбой продолжить давление на Россию с целью освобождения из плена украинских политзаключенных.
- У украинского омбудсмена открыли производство из-за нарушения Россией прав Сенцова и Кольченко.
- Похищенный российским ФСБ украинский политзаключенный Александр Шумков объявил голодовку в знак солидарности с другими заключенными Кремля.
- Телеканал "Еспресо" присоединился к акции #FreeSentsov.
- Сенцова перевели на поддерживающую терапию.
- Сестра украинского политзаключенного рассказала, что Сенцов похудел на 8 кг, есть угроза отказа почек.
Читайте также
-
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-
-
Читайте также
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-