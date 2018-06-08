Смерть активиста на Харьковщине: полиция не собрала вещдоки с места происшествия, некоторые из них уже уничтожили

8 июня, 2018, 08:28

В поселке Эсхар Харьковской области местные жители вышли на акцию протеста из-за бездействия полиции и прокуратуры в расследовании смерти молодого активиста Николая Бычко

Об этом на своей странице в Facebook сообщил правозащитник Роман Лихачев.

По его словам, почти 200 жителей Эсхара 7 июня пошли к прокурору с требованием справдливого следствия.

Николая Бычко нашли в петле 5 июня в населенном пункте Чугуев. Полиция сразу квалифицировала случай как самоубийство, однако эсхаровцы с этим не соглашаются.

Роман Лихачев заявляет, что сотрудники полиции не собрали даже вещественные доказательства с места происшествия для проведения экспертизы.

"Видео с видеокамер не забрали, с места преступления даже не забрали всю веревку, на которой повесили Николая, пеньки и много других доказательств. Прокуратура и полиция не провела почти ни одного мероприятия", - пишет Лихачев.

К протестующим 7 июня приехали представители прокуратуры, которые вместе с людьми пошли к месту трагедии. Прокурор позаботился о том, чтобы приехала следственная группа и до конца собрала все доказательства.

"И это через 3 дня после преступления и благодаря усилиям 200 человек", - возмущается правозащитник.

Но, как отмечает правозащитник, некоторые доказательства уже за это время были уничтожены. Например, неизвестные сожгли часть веревки.

8 июня прокурор и представитель полиции должны отчитаться перед обществом о проделанной работе. Также в этот день на внеочередной сессии Эсхаровского поселкового совета рассмотрят вопрос отставки поселкового главы, директора водоканала. И заявления об отставке написал также главный инженер предприятия.

Прокурору также поставили вопрос об активизации расследования по поводу слива нечистот предприятием АВА СЕРВИС 2017. Эту проблему неоднократно поднимал умерший активист Николай Бочко и, как оказалось, в правоохранительных органах этим делом тоже не занимаются.

Если работники прокуратуры и полиции не выполнят требований активистов, то те проведут акцию протеста в Харькове.