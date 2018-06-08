Самолет без окон: Emirates заменит иллюминаторы на экраны

8 июня, 2018, 10:15

Авиакомпания Emirates представила салон первого класса, где привычные иллюминаторы в салоне заменили на виртуальные окна - круглые экраны, куда выводится изображение с вмонтированных в обшивку самолета камер

Как пишет BBC, нововведение касается новых лайнеров Boeing 777-300ER.

Планируется, что изображение на экране будет гораздо качественнее, чем если бы человек просто смотрел через стекло. "Представьте себе: вы садитесь в самолет, на фюзеляже которого снаружи нет ни одного окна. Но когда попадаете внутрь, видите иллюминаторы. В конструкции такого фюзеляжа без окон нет структурно слабых мест. Самолет становится легче, летит быстрее, выше и расходует меньше топлива", - рассказал президент Emirates Тим Кларк.

Видео ВВС.

Некоторые эксперты считают, что самолеты без окон могут быть опасны, а пассажиры с клаустрофобией будут чувствовать в них дискомфорт. "Мы не видим никаких сложностей, которые невозможно было бы преодолеть, чтобы обеспечить такой же уровень безопасности, как в самолетах с иллюминаторами", - прокомментировали представители Европейского агентства авиационной безопасности вопрос об отсутствии окон.

Видео ВВС.

Кроме того, для полноценного выведения подобных самолетов на широкий рынок необходимо их долго тестировать, считают эксперты. "Частота обновления экранов тоже может вызвать непредвиденные побочные эффекты: будут ли они мерцать? Какой будет задержка? Как их свечение будет воздействовать на пассажиров при долгих перелетах?" - рассказал профессор британского Университета в Крэнфилде Грэм Брейтуэйт.