Рада создала комиссию для расследования хищений в армии на протяжении 14 лет

8 июня, 2018, 13:52

В четверг, 7 июня, Верховная Рада Украины приняла постановление о создании временной следственной комиссии для расследования хищений в ВСУ и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 год

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

"В течение многих лет обороноспособность Украины подрывалась как со стороны внешних, так и внутренних врагов. Одним из весомых факторов снижения обороноспособности государства стало систематическое нецелевое использование средств, направленных на финансирование сектора безопасности и обороны, массовое незаконное отчуждение и списание военного имущества, в том числе военной техники, боеприпасов, что привело к ненадлежащему материальному обеспечению ВСУ и других военных формирований, образованных в соответствии с законами Украины. ненадлежащему уровню тылового обеспечения Украинской армии, что, в свою очередь, стало причиной невозможности эффективного противостояния вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации на начальных этапах вооруженного конфликта", - говорится в пояснительной записке.

Целью следственной комиссии определяется проверка сведений о нецелевом использовании финансирования ВСУ и незаконной продаже военного имущества в течение 2004-2017 годов.

К основным задачам следственной комиссии относятся:

проверка законности и обоснованности перевода военного имущества, в частности техники, вооружения и боеприпасов, в статус избыточного военного имущества в течение 2004-2017 годов;

проверка обоснованности стоимости отчуждения военного имущества, в частности техники, вооружения и боеприпасов, избыточного военного имущества и других объектов права собственности Минобороны и ВСУ в течение 2004-2017 годов;

проверка обоснованности размера компенсации стоимости земельных участков, которые принадлежат Минобороны и ВСУ и были отчуждены или переданы под застройку в течение 2004-2017 годов;

проверка целевого использования финансирования Минобороны и ВСУ в течение 2004-2017 годов, в частности, в части выполнения программ повышения обороноспособности и безопасности государства и программ развития ВСУ;

сбор информации о круге лиц, предприятий, учреждений, организаций и должностных лиц, привлеченных к деятельности, которую будет расследовать комиссия;

инициирования вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности, предусмотренной законодательством Украины.

Срок деятельности Временной следственной комиссии и срок представления им отчета о проделанной работе на рассмотрение Верховной Рады Украины - 6 месяцев со дня ее образования.

Образование комиссии прокомментировал в Facebook народный депутат, член новосозданного органа Александр Бригинец.

"За громкими событиями прошлого парламентского дня осталось малозамеченным, что ВР создала Временную следственную комиссию для проведения расследования сведений по фактам хищения в Вооруженных силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 годы. Я - один из 12 ее членов. Поэтому, если кто-то имеет что официально и неофициально сообщить, пишите! " - написал депутат.