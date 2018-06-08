Лікар яка відмовила ветерану АТО у лікуванні вже звільнена.
Дякую громадськості та народному депутату Оксані Корчинській за активну позицію на захист наших ветеранів. Пересвідчусь, що Віталій отримає необхідну допомогу.
"Ты братский народ убивал": из Института рака уволили врача, которая унизила участника АТО
8 июня, 2018, 10:02
Уволили врача Анну Губареву из Института рака в Киеве, которая унизила участника АТО из Кропивницкого
Об этом в Twitter сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
"Врач, которая отказала ветерану АТО в лечении, уже уволена. Спасибо общественности и народному депутату Оксане Корчинской за активную позицию в защиту наших ветеранов. Удостоверюсь, что Виталий получит необходимую помощь", - говорится в сообщении.
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