"Ты братский народ убивал": из Института рака уволили врача, которая унизила участника АТО

8 июня, 2018, 10:02

Уволили врача Анну Губареву из Института рака в Киеве, которая унизила участника АТО из Кропивницкого

Об этом в Twitter сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Врач, которая отказала ветерану АТО в лечении, уже уволена. Спасибо общественности и народному депутату Оксане Корчинской за активную позицию в защиту наших ветеранов. Удостоверюсь, что Виталий получит необходимую помощь", - говорится в сообщении.