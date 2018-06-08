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"Ты братский народ убивал": из Института рака уволили врача, которая унизила участника АТО


фото: alev.biz
Уволили врача Анну Губареву из Института рака в Киеве, которая унизила участника АТО из Кропивницкого

Об этом в Twitter сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Врач, которая отказала ветерану АТО в лечении, уже уволена. Спасибо общественности и народному депутату Оксане Корчинской за активную позицию в защиту наших ветеранов. Удостоверюсь, что Виталий получит необходимую помощь", - говорится в сообщении.

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