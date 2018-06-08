"Могильные цыплята" на Киевщине: задержанными оказались экс-регионал Сигал и его жена

8 июня, 2018, 14:13

Агрохолдинг, который устраивал птичьи могильники на Киевщине, - это комплекс "Агромакс" ("Гавриловские курчата"), а его владельцами являются экс-регионал Евгений Сигал и его жена Марина

О названии предприятия сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

"В рамках дела о нанесении экологического ущерба на общую сумму 253 млн грн ГПУ и Нацполиция задержали руководителей и бенефициаров ООО "Комплекс - Агромарс", - написал Луценко.

Задержанных подозревают в пренебрежении правилами утилизации отходов. Также бизнесмены подозревают в том, что не заплатили за лицензию за пользование подземными водами.

"И главный грех: нельзя так презирать простых крестьян Вышгородщины, которые живут в отравленной агробаронами среде", - добавил Луценко.

Кроме Сигалов также задержали исполнительного директора предприятия - Марченко.

Справка. Евгений Сигал - депутат III, IV, V, VI, VII созывов. Вступил в "Партию регионов" в мае 2011 года. Был зампредседателя комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений. Вышел из "ПР" в феврале 2014 года.