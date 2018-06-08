"Могильные цыплята" на Киевщине: задержанными оказались экс-регионал Сигал и его жена
О названии предприятия сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.
"В рамках дела о нанесении экологического ущерба на общую сумму 253 млн грн ГПУ и Нацполиция задержали руководителей и бенефициаров ООО "Комплекс - Агромарс", - написал Луценко.
Задержанных подозревают в пренебрежении правилами утилизации отходов. Также бизнесмены подозревают в том, что не заплатили за лицензию за пользование подземными водами.
"И главный грех: нельзя так презирать простых крестьян Вышгородщины, которые живут в отравленной агробаронами среде", - добавил Луценко.
Кроме Сигалов также задержали исполнительного директора предприятия - Марченко.
Справка. Евгений Сигал - депутат III, IV, V, VI, VII созывов. Вступил в "Партию регионов" в мае 2011 года. Был зампредседателя комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений. Вышел из "ПР" в феврале 2014 года.
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