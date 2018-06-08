Правительство планирует проверить Антимонопольный комитет

8 июня, 2018, 17:20

Кабинет министров хочет поручить Государственной аудиторской службе провести аудит и проверку Антимонопольного комитета Украины

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время Часа правительства в парламенте, передает УНИАН.

В среду 13 июня правительство планирует поручить Государственной аудиторской службе провести аудит и проверку Антимонопольного комитета Украины.

"Будет поручение правительства в среду Госаудитслужбе провести аудит и проверку. Я хочу сказать, что действия Кабинета министров и премьер-министра будут строже, надоело. Мы здесь пытаемся с утра до вечера строить нормальные условия для ведения бизнеса в стране, а тот или другой чиновник пытается нам это разрушить ", - рассказал премьер.

По его мнению, в основном действия АМКУ не способствуют проведению честных тендерных процедур.

"Хотя могу сказать, что руководитель АМКУ пытается многое в нем изменить, но там не все от него зависит. Там такая система управления "демократическая", когда каждый сам себе строит свою систему управления", - отметил премьер.