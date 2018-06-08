Правительство планирует проверить Антимонопольный комитет
Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время Часа правительства в парламенте, передает УНИАН.
В среду 13 июня правительство планирует поручить Государственной аудиторской службе провести аудит и проверку Антимонопольного комитета Украины.
"Будет поручение правительства в среду Госаудитслужбе провести аудит и проверку. Я хочу сказать, что действия Кабинета министров и премьер-министра будут строже, надоело. Мы здесь пытаемся с утра до вечера строить нормальные условия для ведения бизнеса в стране, а тот или другой чиновник пытается нам это разрушить ", - рассказал премьер.
По его мнению, в основном действия АМКУ не способствуют проведению честных тендерных процедур.
"Хотя могу сказать, что руководитель АМКУ пытается многое в нем изменить, но там не все от него зависит. Там такая система управления "демократическая", когда каждый сам себе строит свою систему управления", - отметил премьер.
- В сентябре 2017 Гройсман заявлял, что правительство будет ставить вопрос об увольнении руководства АМКУ, если обнаружит нарушения в работе.
- Впоследствии премьер отметил, что коррупционная деятельность Антимонопольного комитета угрожает государству.
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