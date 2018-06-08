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Почетного президента юридической компании Jurimex избрали членом Академического комитета Европейской ассоциации профессоров налогового права. Новости компании

Почетный президент юридической компании Jurimex, доктор юридических наук, профессор Даниил Гетманцев стал членом Академического комитета Европейской ассоциации профессоров налогового права (EATLP)

Об этом компания сообщает в Facebook.

"Просто не можем не поделиться, гордость переполняет. Д.ю.н., проф., Danil Getmantsev, почетный президент Jurimex, эксперт Taxlink 7 июня 2018 года на заседании Генеральной Ассамблеи Европейской ассоциации профессоров налогового права (EATLP) абсолютным большинством голосов избран в состав Академического комитета EATLP.
Академический комитет объединяет лучших специалистов в налогообложении Европы, которые являются членами EATLP, имеют научные степени и звания не ниже профессора. Европейская ассоциация налоговых профессоров была создана в 1999 году и сейчас объединяет более 350 профессоров со всего мира. Даниил Гетманцев является единственным членом EATLP от Украины с 2016 года", - говорится в сообщении.

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