Почетного президента юридической компании Jurimex избрали членом Академического комитета Европейской ассоциации профессоров налогового права. Новости компании

8 июня, 2018, 16:17

Почетный президент юридической компании Jurimex, доктор юридических наук, профессор Даниил Гетманцев стал членом Академического комитета Европейской ассоциации профессоров налогового права (EATLP)

Об этом компания сообщает в Facebook.

"Просто не можем не поделиться, гордость переполняет. Д.ю.н., проф., Danil Getmantsev, почетный президент Jurimex, эксперт Taxlink 7 июня 2018 года на заседании Генеральной Ассамблеи Европейской ассоциации профессоров налогового права (EATLP) абсолютным большинством голосов избран в состав Академического комитета EATLP.

Академический комитет объединяет лучших специалистов в налогообложении Европы, которые являются членами EATLP, имеют научные степени и звания не ниже профессора. Европейская ассоциация налоговых профессоров была создана в 1999 году и сейчас объединяет более 350 профессоров со всего мира. Даниил Гетманцев является единственным членом EATLP от Украины с 2016 года", - говорится в сообщении.