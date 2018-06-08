Осужденный в России Клых тоже объявил голодовку
8 июня, 2018, 23:11
Осужденный в России Станислав Клых заявил адвокату, что объявляет голодовку
Об этом сообщила мать политзаключенного во время встречи с президентом Петром Порошенко, слова которого приводит в Facebook первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко.
"Это была очень искренняя и тяжелая встреча, потому что каждая история каждого пленника - это большое горе. Мама Стаса Клыха сказала, что вчера общалась с его адвокатом и сын заявил, что тоже объявляет голодовку. Мама Кольченко рассказала, что после голодовки сыну разрешили позвонить, он жаловался на здоровье, очень похудел", - написала Геращенко.
- Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму. Сенцов требует освободить 64 украинских политзаключенных.
- Президент Украины Петр Порошенко обратился к мировому сообществу с просьбой продолжить давление на Россию с целью освобождения из плена украинских политзаключенных.
- У украинского омбудсмена открыли производство в связи с нарушением Россией прав Сенцова и Кольченко.
- Похищенный российским ФСБ украинский политзаключенный Александр Шумков объявил голодовку в знак солидарности с другими заключенными Кремля.
- Телеканал "Еспресо" присоединился к акции #FreeSentsov.
- Сенцова перевели на поддерживающую терапию. Сестра украинского политзаключенного рассказала, что Сенцов похудел на 8 кг, есть угроза отказа почек.
- За 4 года незаконного заключения к украинскому режиссеру Олегу Сенцову ни разу не допустили украинского консула.
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