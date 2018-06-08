Осужденный в России Клых тоже объявил голодовку

8 июня, 2018, 23:11

Осужденный в России Станислав Клых заявил адвокату, что объявляет голодовку

Об этом сообщила мать политзаключенного во время встречи с президентом Петром Порошенко, слова которого приводит в Facebook первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Это была очень искренняя и тяжелая встреча, потому что каждая история каждого пленника - это большое горе. Мама Стаса Клыха сказала, что вчера общалась с его адвокатом и сын заявил, что тоже объявляет голодовку. Мама Кольченко рассказала, что после голодовки сыну разрешили позвонить, он жаловался на здоровье, очень похудел", - написала Геращенко.