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Осужденный в России Клых тоже объявил голодовку

Осужденный в России Станислав Клых заявил адвокату, что объявляет голодовку

Об этом сообщила мать политзаключенного во время встречи с президентом Петром Порошенко, слова которого приводит в Facebook первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Это была очень искренняя и тяжелая встреча, потому что каждая история каждого пленника - это большое горе. Мама Стаса Клыха сказала, что вчера общалась с его адвокатом и сын заявил, что тоже объявляет голодовку. Мама Кольченко рассказала, что после голодовки сыну разрешили позвонить, он жаловался на здоровье, очень похудел", - написала Геращенко.

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