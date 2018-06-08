Оккупанты обстреляли Крымское из гранатометов, ранены двое бойцов ВСУ
Об этом во время брифинга заявил спикер Министерства обороны по вопросам Операции объединенных сил Александр Мотузяник.
Он отметил, что с полуночи и до 9 утра 8 июня российско-оккупационные войска 7 раз открывали огонь по позициям украинской армии.
Вблизи населенного пункта Новотошковское, что на Луганщине, враги били из минометов 120 и 82 калибров, выпустив 29 мин.
Также в течение ночи оккупанты вели огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия по позициям вблизи населенного пункта Крымское.
Позиции в районе Марьинки, Водяного, Павлополя и Красногоровка попали под обстрелы противников из стрелкового оружия.
"Вследствие боевых действий вблизи Крымского, с начала этих суток двое наших военнослужащих были ранены. Их оперативно доставили в военный госпиталь в Северодонецке, состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное", - подчеркнул Мотузяник.
- Отметим, за прошедшие сутки, 7 июня, в районе проведения ООС увеличилась интенсивность боевых действий, которые продолжались по всей линии соприкосновения. Четверо украинских военных получили ранения.
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