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Оккупанты обстреляли Крымское из гранатометов, ранены двое бойцов ВСУ


фото: timer.odessa
В течение сегодняшних суток двое украинских военнослужащих получили ранения на Донбассе

Об этом во время брифинга заявил спикер Министерства обороны по вопросам Операции объединенных сил Александр Мотузяник.

Он отметил, что с полуночи и до 9 утра 8 июня российско-оккупационные войска 7 раз открывали огонь по позициям украинской армии.

Вблизи населенного пункта Новотошковское, что на Луганщине, враги били из минометов 120 и 82 калибров, выпустив 29 мин.

Также в течение ночи оккупанты вели огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия по позициям вблизи населенного пункта Крымское.

Позиции в районе Марьинки, Водяного, Павлополя и Красногоровка попали под обстрелы противников из стрелкового оружия.

"Вследствие боевых действий вблизи Крымского, с начала этих суток двое наших военнослужащих были ранены. Их оперативно доставили в военный госпиталь в Северодонецке, состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное", - подчеркнул Мотузяник.

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