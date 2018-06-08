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Никакого отдыха. Коноплянка пожаловался, что дочь заставляет его лепить "пасочки"


фото: instagram
Украинский футболист Евгений Коноплянка выложил фото с морского отдыха во время летнего межсезонья

Снимок с 2-летней дочкой Златой футболист сборной Украины и немецкого "Шальке" опубликовал в Instagram.

"Никакого отдыха", - подписал Коноплянка фото, на котором изображено множество сделанных им песочных "пасочек".

 

Никакого отдыха с

Публикация вот Evgeniy Konoplyanka (@konoplyanka.official)

  • Ранее, известный отличным чувством юмора, Коноплянка пошутил в самолете над своим партнером по сборной Украины Евгением Зинченко.
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