Не оставляйте детей в авто в жару. Супрун объяснила почему

8 июня, 2018, 13:15

Глава МЗ Ульяна Супрун просит родителей не оставлять своих детей в машине без присмотра в жаркую погоду

Об этом она написала на своей Facebook-страничке.

Врач рассказала, что панель автомобиля на солнце в обычный жаркий день нагревается до 70 ℃ за один час.

По результатам исследования Университета Аризоны, в таких условиях одного часа хватит, чтобы ребенок, который остался в авто, пострадал от тепловой травмы. Если авто будет в тени, то это время увеличивается до двух часов.

При различных условиях, перегрев может стать смертельно опасным.

На скорость получения тепловой травмы влияют возраст, вес, имеющиеся проблемы со здоровьем и другие факторы. Это может быть одежда и уровень гидратации.

Дети, по сравнению со взрослыми, особенно чутко реагируют на изменения температуры. Однако часто они не чувствуют перепадов, не могут вовремя сказать, что им жарко.

"Никогда не оставляйте детей в машине без присмотра взрослых в течение любого времени. Даже если вы внимательные и любящие родители, психологи предупреждают, что в рутинных делах, вы можете забывать про очень важные вещи. И это может случиться с каждым", - написала Супрун.

Если планируете путешествие с детьми на автомобиле в жаркий период, она советует брать достаточное количество воды для питья и даже обтирания. Также стоит почаще останавливаться, одевать ребенка в легкую одежду и следить за температурой в салоне авто.

Эти советы также касаются домашних любимцев.