На Запорожье рэкетиры требовали от предпринимателя $80 тыс., притворяясь работниками СБУ

8 июня, 2018, 11:20

На Запорожье СБУ разоблачила банду рэкетиров, которые под видом сотрудников спецслужбы требовали от предпринимателей деньги

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что ранее судимый местный житель, который является главой одной из общественных организаций, создал банду из двух уголовников и бывшего сотрудника МВД. Злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации, после которых, представляясь сотрудниками СБУ, требовали от потерпевших деньги за "решение" инцидента. В случае отказа уплаты "возмещения" бандиты угрожали препятствиями в предпринимательской деятельности и физической расправой.

Спецслужбисты задокументировали факт вымогательства у местного предпринимателя $80 тыс. Двух злоумышленников задержали на одной из центральных улиц Мелитополя при получении очередного "транша" в размере $8 тыс. Ранее сотрудники СБУ задокументировали получение рэкетирами $65 тыс.

Во время проведения обысков по месту жительства злоумышленников изъято автоматическое оружие и боеприпасы.

Открыто производство по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или совершенное организованной группой, или соединенное с причинением тяжкого телесного повреждения). Рэкетирам грозит от 7 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.