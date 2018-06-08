На Запорожье рэкетиры требовали от предпринимателя $80 тыс., притворяясь работниками СБУ
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Правоохранители установили, что ранее судимый местный житель, который является главой одной из общественных организаций, создал банду из двух уголовников и бывшего сотрудника МВД. Злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации, после которых, представляясь сотрудниками СБУ, требовали от потерпевших деньги за "решение" инцидента. В случае отказа уплаты "возмещения" бандиты угрожали препятствиями в предпринимательской деятельности и физической расправой.
Спецслужбисты задокументировали факт вымогательства у местного предпринимателя $80 тыс. Двух злоумышленников задержали на одной из центральных улиц Мелитополя при получении очередного "транша" в размере $8 тыс. Ранее сотрудники СБУ задокументировали получение рэкетирами $65 тыс.
Во время проведения обысков по месту жительства злоумышленников изъято автоматическое оружие и боеприпасы.
Открыто производство по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или совершенное организованной группой, или соединенное с причинением тяжкого телесного повреждения). Рэкетирам грозит от 7 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Читайте также
-
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-
-
Читайте также
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-