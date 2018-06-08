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На Закарпатье ураган посрывал крыши с домов

В селе Гребля Иршавского района Закарпатской области ураган повредил крыши двух домов и хозяйственных построек

Об этом сообщает закарпатская областная служба ГСЧС.

Погибших и пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет.

В то же время спасатели еще утром предупреждали, что на большей части территории Закарпатской области ожидается шквалистое усиление ветра 15-20 м/с, а местами - небольшие локальные сели.

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