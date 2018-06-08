На Закарпатье ураган посрывал крыши с домов
8 июня, 2018, 22:09
В селе Гребля Иршавского района Закарпатской области ураган повредил крыши двух домов и хозяйственных построек
Об этом сообщает закарпатская областная служба ГСЧС.
Погибших и пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет.
В то же время спасатели еще утром предупреждали, что на большей части территории Закарпатской области ожидается шквалистое усиление ветра 15-20 м/с, а местами - небольшие локальные сели.
Читайте также
-
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-
-
Читайте также
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-