На выходных Украину накроют грозы и 30-градусная жара

8 июня, 2018, 13:29

Согласно прогнозам, в эти выходные в некоторых областях ожидаются грозовые дожди, а в некоторых регионах воздух прогреется до 30 градусов тепла

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что в эту субботу дожди и грозы будут наиболее вероятны в полосе Винницкая область-Черкасская область-Кировоградская область-Полтавская область-Харьковщина вплоть до Луганской области. Также затронет Одесскую и Киевскую область.

На остальной территории осадков 9 июня не должно быть. Везде будет жарко, +25+30, в восточных регионах +20+25 градусов.

В воскресенье грозовые дожди пройдут местами в южной части Украины и на Западе, впрочем в большинстве областей будет сухо. Температура воздуха понизится до +22+26 градусов, а на Востоке до +19+23 градусов.



"В Киеве в субботу вероятность дождя есть, но незначительная, жарко, до +29 градусов. В воскресенье - без осадков. +26 градусов" - подытожила Диденко.