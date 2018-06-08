На выходных Украину накроют грозы и 30-градусная жара
Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.
Она отметила, что в эту субботу дожди и грозы будут наиболее вероятны в полосе Винницкая область-Черкасская область-Кировоградская область-Полтавская область-Харьковщина вплоть до Луганской области. Также затронет Одесскую и Киевскую область.
На остальной территории осадков 9 июня не должно быть. Везде будет жарко, +25+30, в восточных регионах +20+25 градусов.
В воскресенье грозовые дожди пройдут местами в южной части Украины и на Западе, впрочем в большинстве областей будет сухо. Температура воздуха понизится до +22+26 градусов, а на Востоке до +19+23 градусов.
"В Киеве в субботу вероятность дождя есть, но незначительная, жарко, до +29 градусов. В воскресенье - без осадков. +26 градусов" - подытожила Диденко.
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