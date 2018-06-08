На Харьковщине 67-летний мужчина несколько дней удерживал в котельной 9-летнюю девочку
Об этом сообщает сайт Нацполиции.
Происшествие произошло в Купянском районе. Об исчезновении 9-летней девочки сообщила ее мать через два дня после события. Она рассказала полицейским, что дочь может находиться у 67-летнего мужчины, который иногда покупал девочке продукты.
Как выяснилось, указанный мужчина ранее привлекался к ответственности за развращение малолетних. По его месту работы, в котельной, и нашли пропавшую девочку, закрытую в одном из помещений.
На предприятии, где мужчина работает охранником, о его криминальном прошлом знали, но не думали, что он опять возьмется за старое. Работу он выполнял старательно, считался опытным и добросовестным работником с 30-летним стажем.
С девочкой, которую забрали из котельной, работают врачи и психологи. Ее показания дали полицейским основания для открытия уголовного производства по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) УК.
Мужчине также инкриминируется совершение преступления по ч.2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
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