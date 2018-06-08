На Донбассе ранены двое украинских военных

8 июня, 2018, 18:59

В течение текущих суток противник 17 раз нарушал режим прекращения огня на Донбассе, два украинских военнослужащих получили ранения

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

4 раза оккупанты вели обстрелы из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Активные боевые действия продолжались на Луганском направлении.

Российско-оккупационные войска вели провоцирующие обстрелы из стрелкового оружия, гранатометов и БМП по районам населенных пунктов Крымское, Марьинка, Павлополь, Гнутово и Водяное. Огонь из 120- и 82-мм минометов открывался по защитникам Новотошковского на Луганском направлении.

Кроме того оккупанты пытались вести снайперский огонь в районе населенного пункта Красногоровка. Контрснайперскими мерами украинские воины заставили противника прекратить огонь.

В ходе боевых действий два украинских военнослужащих получили ранения.