На Донбассе ранены двое украинских военных
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
4 раза оккупанты вели обстрелы из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Активные боевые действия продолжались на Луганском направлении.
Российско-оккупационные войска вели провоцирующие обстрелы из стрелкового оружия, гранатометов и БМП по районам населенных пунктов Крымское, Марьинка, Павлополь, Гнутово и Водяное. Огонь из 120- и 82-мм минометов открывался по защитникам Новотошковского на Луганском направлении.
Кроме того оккупанты пытались вести снайперский огонь в районе населенного пункта Красногоровка. Контрснайперскими мерами украинские воины заставили противника прекратить огонь.
В ходе боевых действий два украинских военнослужащих получили ранения.
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