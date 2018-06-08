Минские соглашения исчерпали свой потенциал, стоит разрабатывать новую стратегию, - Аваков

8 июня, 2018, 10:32

Украине время перейти к выработке более эффективной стратегии урегулирования вооруженного конфликта и детального плана поэтапного восстановления своих суверенитета и территориальной целостности

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, подводя итоги своего выступления во время IX Национального экспертного форума, сообщает Еспресо.TV.

По его словам, пришло время признать, что Минские соглашения исчерпали свой миротворческий потенциал. В связи с этим необходимо срочно выработать новый формат урегулирования конфликта и восстановления суверенитета над временно оккупированными территориями.

"Очевидно, настало время для выработки новой, более эффективной стратегии урегулирования вооруженного конфликта и детального плана поэтапного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркнул Аваков.

Он пояснил, что сейчас все мировое пространство находится в условиях турбулентности, ведь он находится в двуедином состоянии - между гибридным миром и гибридной войной.

"Опыт на первый взгляд разнообразных форм "миротворчества" (на постсоветском пространстве, от Приднестровья до Карабаха) свидетельствует, что международные структуры тяготеют прежде всего к вариантам "заморозки" конфликтов, переводу противостояний с военно-"силовой" к политико-дипломатической форме", - отметил Аваков.

Читайте также: Аваков представил стратегию восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов"

Отметим, вчера во время IX Национального экспертного форума глава МВД представил Стратегию восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов".

Эта стратегия является одним из вариантов решения важнейших проблем для нашей страны - восстановления суверенитета и территориальной целостности, а также деокупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.