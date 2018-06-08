Медведи не ходят с водкой по улицам, - Свитолина пригласила иностранных туристов в Украину

8 июня, 2018, 17:48

Теннисистка Элина Свитолина посоветовала иностранным туристам забыть о старых стереотипах об отдыхе в Украине

Об этом написала Свитолина в Instagram.

"Этот пост - для тех людей, которые думают, что в Украине идет снег 365 дней в году, а медведи с водкой гуляют по улицам", - подписала украинка фото, на котором она отдыхает на морском побережье в родной Одессе.