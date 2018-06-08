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Май стал самым кровавым для ВСУ: Госдеп требует вывести российские войска с Донбасса

В Государственном департаменте США призывают Россию прекратить агрессию против Украины и вывести войска c Донбасса

Об этом в своем аккаунте в Twitter написала пресс-секретарь американского Государственного департамента Хезер Науэрт.

"Май был самым кровавым месяцем в этом году для украинских солдат, которые защищали свою страну от российской агрессии: десять убитых и 91 раненый", - подчеркнула она.

По словам Науэрт, Соединенные Штаты стоят плечом к плечу с Украиной и призывают Россию вывести свои войска с Донбасса, чтобы там наконец-то воцарился мир.

  • Отметим, за прошедшие сутки, 8 июня, в районе проведения ООС увеличилась интенсивность боевых действий, которые продолжались по всей линии соприкосновения. Четверо украинских военных получили ранения.

 

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