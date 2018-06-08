Май стал самым кровавым для ВСУ: Госдеп требует вывести российские войска с Донбасса

8 июня, 2018, 08:06

В Государственном департаменте США призывают Россию прекратить агрессию против Украины и вывести войска c Донбасса

Об этом в своем аккаунте в Twitter написала пресс-секретарь американского Государственного департамента Хезер Науэрт.

"Май был самым кровавым месяцем в этом году для украинских солдат, которые защищали свою страну от российской агрессии: десять убитых и 91 раненый", - подчеркнула она.

По словам Науэрт, Соединенные Штаты стоят плечом к плечу с Украиной и призывают Россию вывести свои войска с Донбасса, чтобы там наконец-то воцарился мир.

May was the bloodiest month this year for Ukrainian soldiers defending their country against Russian aggression: ten killed and 91 wounded. The United States stands with #Ukraine and calls on #Russia to withdraw its forces from the Donbas. #Peace4Ukraine — Heather Nauert (@statedeptspox) 8 июня 2018 г.