Май стал самым кровавым для ВСУ: Госдеп требует вывести российские войска с Донбасса
8 июня, 2018, 08:06
В Государственном департаменте США призывают Россию прекратить агрессию против Украины и вывести войска c Донбасса
Об этом в своем аккаунте в Twitter написала пресс-секретарь американского Государственного департамента Хезер Науэрт.
"Май был самым кровавым месяцем в этом году для украинских солдат, которые защищали свою страну от российской агрессии: десять убитых и 91 раненый", - подчеркнула она.
По словам Науэрт, Соединенные Штаты стоят плечом к плечу с Украиной и призывают Россию вывести свои войска с Донбасса, чтобы там наконец-то воцарился мир.
May was the bloodiest month this year for Ukrainian soldiers defending their country against Russian aggression: ten killed and 91 wounded. The United States stands with #Ukraine and calls on #Russia to withdraw its forces from the Donbas. #Peace4Ukraine— Heather Nauert (@statedeptspox) 8 июня 2018 г.
- Отметим, за прошедшие сутки, 8 июня, в районе проведения ООС увеличилась интенсивность боевых действий, которые продолжались по всей линии соприкосновения. Четверо украинских военных получили ранения.
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