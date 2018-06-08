Ким Чен Ын лично сказал Помпео, что готов к ядерному разоружению

8 июня, 2018, 09:59

В Государственном департаменте США считают, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын готов сделать смелые шаги для изменения курса своего народа и страны

Об этом заявил американский государственный секретарь Майк Помпео, который уже дважды встречался с главой КНДР, сообщает издание Reuters.

"Он (Ким Чен Ын, - ред.) лично сказал мне, что он готов к денуклеаризации. Что он понимает, что нынешняя модель не работает, что он готов к денуклеаризации и что понимает, что мы не можем сделать это так, как мы это делали ранее", - подчеркнул он.

По словам Помпео, такие действия должны стать большим и смелым шагом, поэтому северокорейской и американской сторонам придется договориться о внесении крупных изменений.

Ранее в Белом доме подтвердили, что встреча Трампа и Ким чен Ына состоится 12 июня в Сингапуре в 9 часов утра по местному времени. Местом проведения саммита станет отель Capella на сингапурском острове Сентоса.

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