Ким Чен Ын лично сказал Помпео, что готов к ядерному разоружению
Об этом заявил американский государственный секретарь Майк Помпео, который уже дважды встречался с главой КНДР, сообщает издание Reuters.
"Он (Ким Чен Ын, - ред.) лично сказал мне, что он готов к денуклеаризации. Что он понимает, что нынешняя модель не работает, что он готов к денуклеаризации и что понимает, что мы не можем сделать это так, как мы это делали ранее", - подчеркнул он.
По словам Помпео, такие действия должны стать большим и смелым шагом, поэтому северокорейской и американской сторонам придется договориться о внесении крупных изменений.
Ранее в Белом доме подтвердили, что встреча Трампа и Ким чен Ына состоится 12 июня в Сингапуре в 9 часов утра по местному времени. Местом проведения саммита станет отель Capella на сингапурском острове Сентоса.
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- Напомним, 27 апреля лидер КНДР впервые за 65 лет прибыл в Южную Корею на официальные переговоры.
- Южная Корея и КНДР договорились о мирном соглашении.
- США и КНДР договорились о дате и месте исторического саммита с участием Дональда Трампа и Ким Чен Ына.
- В обмен на безъядерный статус США пообещали КНДР инвестиции.
- КНДР начала демонтаж ядерного полигона и пустила туда журналистов Южной Кореи.
- 26 мая премьер-министр Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел неожиданную и теплую встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном на границе между обоими государствами.
- 1 июня Трамп подтвердил, что 12 июня встретится с Ким Чен Ыном.
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