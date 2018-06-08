 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Космический гол из Бразилии. В комбинации приняли участие все полевые игроки


фото: twitter.com/Flamengo
В чемпионате Бразилии "Фламенго" забил "Флуминенсе" невероятный гол после комбинации с участием 10 футболистов

Атака на 79-й минуте началась у ворот "Фламенго" с перехвата мяча, в многоходовке приняли участие все полевые игроки лидера чемпионата Бразилии, а завершил точным ударом Фелипе Визеу. "Фламенго" победил в гостях "Флуминенсе" со счетом 2:0. В составе победителей сыграл Лукас Пакета, который летом может перейти в донецкий "Шахтер".

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 июня, 2018 пятница

больше новостей

8 июня, 2018 пятница

7 июня, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать