Космический гол из Бразилии. В комбинации приняли участие все полевые игроки

8 июня, 2018, 14:20

В чемпионате Бразилии "Фламенго" забил "Флуминенсе" невероятный гол после комбинации с участием 10 футболистов

Атака на 79-й минуте началась у ворот "Фламенго" с перехвата мяча, в многоходовке приняли участие все полевые игроки лидера чемпионата Бразилии, а завершил точным ударом Фелипе Визеу. "Фламенго" победил в гостях "Флуминенсе" со счетом 2:0. В составе победителей сыграл Лукас Пакета, который летом может перейти в донецкий "Шахтер".

Leo Duarte Vinicius Junior Jean Lucas Lucas Paquetá Éverton Ribeiro Rodinei Éverton Ribeiro Thuler Leo Duarte Renê Vinicius Junior Éverton Ribeiro Rodinei Éverton Ribeiro Paquetá Éverton Ribeiro Vizeu 2x0 pic.twitter.com/k4hUzEmD1C — Mundo Rubro Negro (@MRN_CRF) 8 июня 2018 г.