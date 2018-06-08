Канада увеличит размер помощи Украине
Об этом заявил министр национальной обороны Канады Харджит Сингх Сейджжан на встрече с министром обороны Украины Степаном Полтораком, передает пресс-служба Минобороны.
Канада будет продолжать поддерживать Украину и увеличит размер пособия. Я замечаю прогресс в реформировании оборонного ведомства Украины, я доволен, как идет процесс тренингов украинских военнослужащих, которые осуществляют канадские инструкторы. Уверен, нам необходимо продолжать и расширять возможности сотрудничества, идти дальше и совершенствовать способности ВСУ", - сказал Харджит Сингх Сейджжан.
Степан Полторак, в свою очередь, выразил признательность и положительно оценил все совместные проекты с Канадой.
"Все, что мы делаем вместе, всегда имеет хороший результат. На сегодня я не могу вспомнить ни одного плохо отработанного решения. Это происходит потому, что все решения вы делаете с открытым сердцем и душой", - сказал Полторак.
- Напомним, ВСУ могут получить из Канады предназначенное для курдов оружие стоимостью $9,5 млн.
Читайте также
-
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-
-
Читайте также
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-