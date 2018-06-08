Какие эмодзи могут означать оскорбление для собеседника. В Facebook составили таблицу

8 июня, 2018, 11:58

Facebook создали таблицу рекомендаций для модераторов Facebook, которую используют для определения нарушений в сообщениях со смайликами

Об этом написало издание Motherboard.

В документе говорится о том, что эмодзи и их комбинации приобретают новое содержание. Модераторы теперь должны контролировать процесс использования смайликов, чтобы никто не нарушал правила соцсети.

Список достаточно большой и включает в себя много объяснений к положительным и негативным эмодзи.

Баклажан, персик и хот-дог могут встречаться в текстах интимного характера и могут быть связаны с харассментом. Эмодзи животных могут использоваться для сравнения людей с ними.

Использование флагов, в частности национальных, может означать оскорбление целого народа или группы лиц.

Специалисты советуют отправлять эмодзи с дополнительным контекстом, чтобы смайлики не расценивали как оскорбление.