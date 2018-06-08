Какие эмодзи могут означать оскорбление для собеседника. В Facebook составили таблицу
Об этом написало издание Motherboard.
В документе говорится о том, что эмодзи и их комбинации приобретают новое содержание. Модераторы теперь должны контролировать процесс использования смайликов, чтобы никто не нарушал правила соцсети.
Список достаточно большой и включает в себя много объяснений к положительным и негативным эмодзи.
Баклажан, персик и хот-дог могут встречаться в текстах интимного характера и могут быть связаны с харассментом. Эмодзи животных могут использоваться для сравнения людей с ними.
Использование флагов, в частности национальных, может означать оскорбление целого народа или группы лиц.
Специалисты советуют отправлять эмодзи с дополнительным контекстом, чтобы смайлики не расценивали как оскорбление.
- Напомним, 26 апреля Microsoft объявила, что изменит эмодзи реального револьвера на водный пистолет из-за "отзывов пользователей".
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