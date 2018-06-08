Гай Ричи выдал украинские дворы за российские в рекламе наушников

8 июня, 2018, 18:23

Британский режиссер Гай Ричи снял в Украине рекламный мини-фильм со звездами футбола, в клипе идет речь о России

Видео появилось на YouTube.

Гай Ричи снимал ролик для бренда наушников Beats by Dre. Видео начинается с эпизода, где российский футболист встречает во дворе компанию гопников.

Далее ролик показывает жизненные истории известных футболистов, среди которых: Неймар, Месут Озил, Гарри Кейн и Бенжамен Менди.

Съемки части ролика, в котором события якобы разворачиваются в России, проходили в Киеве. Гай Ричи лично приезжал в Украину в апреле и провел здесь около двух недель. В ролике можно заметить магниты "З Днем закоханих" и "Слов'яночка" на холодильнике, украинские номера на автомобилях.

В ролике снимались Тьерри Анри, Эден Азар, Давид Де Хеа, Рауль Хименес, Федор Смолов, Патрис Эвра и Серена Уильямс.

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