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Гай Ричи выдал украинские дворы за российские в рекламе наушников

Британский режиссер Гай Ричи снял в Украине рекламный мини-фильм со звездами футбола, в клипе идет речь о России

Видео появилось на YouTube.

Гай Ричи снимал ролик для бренда наушников Beats by Dre. Видео начинается с эпизода, где российский футболист встречает во дворе компанию гопников.

Далее ролик показывает жизненные истории известных футболистов, среди которых: Неймар, Месут Озил, Гарри Кейн и Бенжамен Менди.

Съемки части ролика, в котором события якобы разворачиваются в России, проходили в Киеве. Гай Ричи лично приезжал в Украину в апреле и провел здесь около двух недель. В ролике можно заметить магниты "З Днем закоханих" и "Слов'яночка" на холодильнике, украинские номера на автомобилях.

В ролике снимались Тьерри Анри, Эден Азар, Давид Де Хеа, Рауль Хименес, Федор Смолов, Патрис Эвра и Серена Уильямс.

  • Напомним, немецкая авиакомпания Lufthansa сняла в Киеве проморолик к Чемпионату мира по футболу, который в этом году состоится в России. На видео видны столичные дома на Березняках вдоль канала, но за кадром голос рассказывает о России. Позже компания извинилась за рекламу и удалила ролик.
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