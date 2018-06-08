Гай Ричи выдал украинские дворы за российские в рекламе наушников
Видео появилось на YouTube.
Гай Ричи снимал ролик для бренда наушников Beats by Dre. Видео начинается с эпизода, где российский футболист встречает во дворе компанию гопников.
Далее ролик показывает жизненные истории известных футболистов, среди которых: Неймар, Месут Озил, Гарри Кейн и Бенжамен Менди.
Съемки части ролика, в котором события якобы разворачиваются в России, проходили в Киеве. Гай Ричи лично приезжал в Украину в апреле и провел здесь около двух недель. В ролике можно заметить магниты "З Днем закоханих" и "Слов'яночка" на холодильнике, украинские номера на автомобилях.
В ролике снимались Тьерри Анри, Эден Азар, Давид Де Хеа, Рауль Хименес, Федор Смолов, Патрис Эвра и Серена Уильямс.
- Напомним, немецкая авиакомпания Lufthansa сняла в Киеве проморолик к Чемпионату мира по футболу, который в этом году состоится в России. На видео видны столичные дома на Березняках вдоль канала, но за кадром голос рассказывает о России. Позже компания извинилась за рекламу и удалила ролик.
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