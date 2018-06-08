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Facebook по ошибке рассекретил личные записи 14 млн пользователей


фото: AP
В Facebook большое количество личных сообщений стали доступны для публичного просмотра из-за сбоя в тестировании новых функций

Об этом сообщает Associated Press.

Из-за ошибки настройки данных некоторые записи были изменены без ведома пользователей. Так, опубликованная информация с пометкой "для ограниченного круга людей" выходила в открытом доступе "для всех".

Сбой охватил сообщения 14 миллионов пользователей.

Это произошло с 18 по 27 мая этого года. Отмечается, что работники Facebook заметили сбой 22 мая, но изменили настройки уже опубликованных сообщений только через 5 дней.

Причиной сбоя стало тестирование новой функции соцсети, администрация за это принесла свои извинения.

  • Напомним, 17 марта стало известно, что британско-американская компания Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей 50 млн пользователей соцсети Facebook без их согласия. Целью сбора данных якобы было создание программного обеспечения для предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа для предсказания электоральных решений.
  • 20 марта Еврокомиссия заявила, что требует объяснений у Facebook по поводу несанкционированного использования персональных данных пользователей во время предвыборной кампании Трампа.
  • 2 мая политически-аналитическая компания Cambridge Analytica, которая оказалась в центре скандала с утечкой данных 87 млн пользователей Facebook, объявила о своем закрытии.
  • С ноября 2017 года по май 2018 года Facebook удалил 1,27 млрд фейковых аккаунтов.
  • Facebook остановил работу 200 приложений из-за скандала с Cambridge Analytica.
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