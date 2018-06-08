Facebook по ошибке рассекретил личные записи 14 млн пользователей

8 июня, 2018, 09:20

В Facebook большое количество личных сообщений стали доступны для публичного просмотра из-за сбоя в тестировании новых функций

Об этом сообщает Associated Press.

Из-за ошибки настройки данных некоторые записи были изменены без ведома пользователей. Так, опубликованная информация с пометкой "для ограниченного круга людей" выходила в открытом доступе "для всех".

Сбой охватил сообщения 14 миллионов пользователей.

Это произошло с 18 по 27 мая этого года. Отмечается, что работники Facebook заметили сбой 22 мая, но изменили настройки уже опубликованных сообщений только через 5 дней.

Причиной сбоя стало тестирование новой функции соцсети, администрация за это принесла свои извинения.