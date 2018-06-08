Это уже слишком: Гройсман просит наблюдательный совет пересмотреть высокие премии в "Нафтогазе"

8 июня, 2018, 11:35

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился к наблюдательного совета НАК "Нафтогаз" с просьбой пересмотреть решение о начислении высокой премии правлению компании

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Я обеспокоен этим решением. Я направил официальное письмо в независимый наблюдательный совет, чтобы они пересмотрели свое решение и проинформировали Кабмин Украины", - заявил Гройсман в ходе Часа вопросов к правительству 8 июня.

Также добавил, что ситуация с премиями - это уже слишком. При этом премьер подчеркнул, что это решение не касается сферы компетенции правительства.

"НАК - компания, управляемая независимым наблюдательным советом. Это компетенция не правительства, а независимых советов", - добавил Гройсман.

Напомним, в конце мая наблюдательный совет "Нафтогаза Украины" решил премировать 41 сотрудника на общую сумму $45,6 за вклад в победу в судебном процессе с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

Арбитраж присудил выплату "Газпромом" штрафа в размере $4,56 млрд. По результатам решения двух арбитражных споров на поставку и транзит газа "Газпром" обязан доплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд.

Суд арестовал голландские активы российской компании "Газпром" для выплаты "Нафтогазу" $2,6 млрд соответственно до решения Стокгольмского арбитража.