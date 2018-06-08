Дело Манафорта: украинца Килимника подозревают в связях с российской разведкой
Как сообщает Reuters, новое обвинение по Манафорту и Килимнику касается предполагаемых связей с российской разведкой.
Мюллер заявил, что Манафорт и Килимник обвиняются в сговоре с целью препятствования правосудию и собственно таком препятствии.
До сих пор в расследовании команды спецпрокурора США Килимник фигурировал анонимно, как «лицо А». Килимник является давним соратником Манафорта.
У Килимника двойное гражданство: российское и украинское, информирует Радио Свобода.
Информация о том, что он учился на военного переводчика в России, послужила для многих основанием считать, что он связан с ГРУ России. Сам Килимник это отрицает.
Издание Bloomberg, в свою очередь, отмечает, что Килимник, по крайней мере до 2016 года, сохранял контакты с этой структурой. По имеющейся информации, в то время, когда Манафорт принимал участие в предвыборной кампании Трампа в мае 2016 года, он встречался с Килимником. В судебных документах говорится, что в августе 2016 года Манафорт обсуждал с ним взлом электронной почты Национального комитета Демократической партии, и Килимник утверждал, что он сыграл определенную роль в предотвращении принятию поправки к избирательной платформе Республиканской партии о предоставлении Украине военной помощи.
Украинские СМИ отмечают, что в начале 2000-х Килимник работал в Международном республиканском институте – некоммерческой организации, базирующейся в Вашингтоне, где занимался вопросами России.
Килимник работал с Манафортом и руководил его киевским офисом с 2005-го по 2015 год. По сообщениям СМИ, переписку с Манафортом Килимник вел до ноября 2017 года. В последних письмах обсуждался текст статьи о работе Манафорта в Украине.
- Манафорт обвиняется в связи с его лоббистской работой для пророссийского бывшего президента Украины Виктора Януковича в период перед началом его работы руководителем кампании Трампа в середине 2016 года.
- Обвинения против Манафорта включает сговор с целью отмывания денег, сговор с целью обмана правительства США и отказ от регистрации в качестве лоббиста иностранного правительства.
- Бывший зять Пола Манафорта согласился на сделку со следствием в рамках расследования о возможном российском вмешательстве в президентские выборы в США.
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