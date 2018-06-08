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Бюджеты на 3 года и сокращение дефицита: и.о. министра финансов Маркарова назвала приоритеты


фото: realist
В. а. министра финансов Оксана Маркарова на посту планирует внедрить бюджетирование на три года и укрепить сотрудничество с международными партнерами

Об этом Маркарова рассказала в эфире "112 канала".

"Я вижу перед собой три основных приоритета. Во-первых, это бюджетная эффективность. Я планирую вернуться к полноценному введению среднесрочного бюджетирования, т. е. бюджетирования на три года. Надеюсь, мы найдем поддержку в парламенте и сможем его ввести", - отметила в.а. министра.

Второй приоритет Маркаровой - макроэкономическая стабильность и снижение фискальных рисков.

"Это означает постепенное снижение нашего дефицита и углубление сотрудничества со всеми международными партнерами, в частности МВФ и Всемирным банком, чтобы быстрее сделать программу реформ", - отметила она.

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Третий ключевой приоритет - поддержание экономического развития. Это реформа администрирования налогов и таможни, которую следует ускорять, создание нового органа финансовых расследований и в целом уменьшение давления на бизнес.

Как сообщалось, Оксана Маркарова вступила в должность и.о. министра финансов в пятницу.

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