Бюджеты на 3 года и сокращение дефицита: и.о. министра финансов Маркарова назвала приоритеты
Об этом Маркарова рассказала в эфире "112 канала".
"Я вижу перед собой три основных приоритета. Во-первых, это бюджетная эффективность. Я планирую вернуться к полноценному введению среднесрочного бюджетирования, т. е. бюджетирования на три года. Надеюсь, мы найдем поддержку в парламенте и сможем его ввести", - отметила в.а. министра.
Второй приоритет Маркаровой - макроэкономическая стабильность и снижение фискальных рисков.
"Это означает постепенное снижение нашего дефицита и углубление сотрудничества со всеми международными партнерами, в частности МВФ и Всемирным банком, чтобы быстрее сделать программу реформ", - отметила она.
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Третий ключевой приоритет - поддержание экономического развития. Это реформа администрирования налогов и таможни, которую следует ускорять, создание нового органа финансовых расследований и в целом уменьшение давления на бизнес.
Как сообщалось, Оксана Маркарова вступила в должность и.о. министра финансов в пятницу.
- 6 июня премьер-министр Владимир Гройсман подписал представление в Верховную Раду на увольнение с должности Данилюка.
- 7 июня украинский парламент проголосовал за отставку министра финансов Александра Данилюка.
- Вскоре стало известно, что двое заместителей министра финансов подали в отставку со своих должностей после решения Верховной Рады освободить Данилюка.
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