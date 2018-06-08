Бухгалтеры полиции создали карты для фейковых копов: за 9 лет "накапало" 12 млн
Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
Во время досудебного расследования правоохранители установили, что сотрудники отдела бухгалтерского учета Нацполиции в Киевской области по поддельным документам открыли на подставных лиц 23 карточных счета для выплаты заработной платы.
На эти карточки ежемесячно в период с 2007 по 2016 годы перечислялась зарплата. Таким образом мошенники завладели бюджетными средствами на общую сумму более чем 12 млн грн.
По результатам досудебного расследования четырем злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступлений по статье “Подделка документов" и "Мошенничество".
В настоящее время решается вопрос в отношении избрания им меры пресечения, а также устанавливается круг других лиц, которые могут быть причастны к совершению вышеуказанных преступлений.
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