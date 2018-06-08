Бухгалтеры полиции создали карты для фейковых копов: за 9 лет "накапало" 12 млн

8 июня, 2018, 14:01

Четырех бухгалтеров Нацполиции Киевщины подозревают в подделке документов и завладении 12 млн гривень бюджетных средств

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Во время досудебного расследования правоохранители установили, что сотрудники отдела бухгалтерского учета Нацполиции в Киевской области по поддельным документам открыли на подставных лиц 23 карточных счета для выплаты заработной платы.

На эти карточки ежемесячно в период с 2007 по 2016 годы перечислялась зарплата. Таким образом мошенники завладели бюджетными средствами на общую сумму более чем 12 млн грн.

По результатам досудебного расследования четырем злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступлений по статье “Подделка документов" и "Мошенничество".

В настоящее время решается вопрос в отношении избрания им меры пресечения, а также устанавливается круг других лиц, которые могут быть причастны к совершению вышеуказанных преступлений.