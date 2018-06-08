Британской королеве удалили катаракту
8 июня, 2018, 20:10
Королеве Великобритании Елизавете II сделали операцию по удалению катаракты
Об этом сообщает The Telegraph.
Последнее время 92-летняя королева носила солнцезащитные очки. При этом, несмотря на операцию, она не отменяла публичных мероприятий.
Отметим, что катаракта - заболевание глаз, связанное с помутнением хрусталика. Заболевание приводит к ухудшению зрения вплоть до полной слепоты. Одна из причин, способствующих развитию заболевания, - пожилой возраст.
Напомним, что Елизавета II является монархом, который в истории Великобритании правил дольше всех. Предыдущий рекорд принадлежал королеве Виктории, которая правила в стране 63 года, 226 дней, 16 часов и 23 минуты в период с 1837 до 1901 года.
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