Британской королеве удалили катаракту

8 июня, 2018, 20:10

Королеве Великобритании Елизавете II сделали операцию по удалению катаракты

Об этом сообщает The Telegraph.

Последнее время 92-летняя королева носила солнцезащитные очки. При этом, несмотря на операцию, она не отменяла публичных мероприятий.

Отметим, что катаракта - заболевание глаз, связанное с помутнением хрусталика. Заболевание приводит к ухудшению зрения вплоть до полной слепоты. Одна из причин, способствующих развитию заболевания, - пожилой возраст.

Напомним, что Елизавета II является монархом, который в истории Великобритании правил дольше всех. Предыдущий рекорд принадлежал королеве Виктории, которая правила в стране 63 года, 226 дней, 16 часов и 23 минуты в период с 1837 до 1901 года.