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Безопасность США и НАТО связана с оборонной реформой Украины, - Маттис

Успешное проведение военной реформы в Украине прямо связано с общей безопасностью США и стран НАТО

Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Маттис в своем выступлении во время встречи министра обороны Степана Полторака с главами Минобороны Британии, Канады, Литвы и Польши.

Он отметил, что Украина делает огромный вклад, чтобы отстоять территориальную целостность и независимость страны, впрочем это стоит государству большого количества жизней военных.

"Успешное проведение военной реформы в Украине прямо связано с нашей общей безопасностью - безопасностью США, безопасностью стран НАТО", - заявил Маттис.

Он также напомнил, что недавно было принято решение по поводу очередного транша помощи со стороны США для нужд украинской армии. Эта помощь позволит нарастить динамику и содержание широкомасштабной реформы Минобороны.

"РФ нарушает международные нормы и права. Мы считаем нужным продолжать встречи на высшем уровне и помогать Украине", - подытожил Маттис.

  • 25 мая Палата представителей Конгресса США приняла проект закона о "Бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны”, в котором предусмотрено выделение $250 млн на безопасную помощь Украине.
  • До этого стало известно, что в проекте федерального бюджета США на 2019 год предлагалось предоставить Украине $200 млн для усиления безопасности и обороны.
  • 8 мая 2018 года Комитет вооруженных сил американского Конгресса предложил выделить для безопасной помощи Украине $250 млн.
  • Напомним, 12 декабря 2017 года президент Дональд Трамп подписал закон, которым предусматриваются ассигнования на сумму $700 миллиардов на оборонные нужды США. В документе также предусматривается выделение $350 миллионов на безопасную помощь Украине.
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