Безопасность США и НАТО связана с оборонной реформой Украины, - Маттис

8 июня, 2018, 08:42

Успешное проведение военной реформы в Украине прямо связано с общей безопасностью США и стран НАТО

Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Маттис в своем выступлении во время встречи министра обороны Степана Полторака с главами Минобороны Британии, Канады, Литвы и Польши.

Он отметил, что Украина делает огромный вклад, чтобы отстоять территориальную целостность и независимость страны, впрочем это стоит государству большого количества жизней военных.

"Успешное проведение военной реформы в Украине прямо связано с нашей общей безопасностью - безопасностью США, безопасностью стран НАТО", - заявил Маттис.

Он также напомнил, что недавно было принято решение по поводу очередного транша помощи со стороны США для нужд украинской армии. Эта помощь позволит нарастить динамику и содержание широкомасштабной реформы Минобороны.

"РФ нарушает международные нормы и права. Мы считаем нужным продолжать встречи на высшем уровне и помогать Украине", - подытожил Маттис.