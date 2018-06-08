Балух голодает 81-й день и надеется на обмен

8 июня, 2018, 08:56

Украинский активист Владимир Балух, который голодает уже 81-й день в Крымском СИЗО, просит обменять его и перевезти на материковую Украину

Об этом рассказала в эфире "Крым.Реалии" адвокат Балуха Ольга Динзе.

"У него сложилась позиция безысходности. Он говорит, что его из тюрьмы никто не отпустит - если не это уголовное дело, то будет следующее. Поэтому теперь он, наконец, заговорил - в течение нескольких месяцев мы говорим о том, что если будет обмен и если все сложится, то он очень-очень хочет поехать на материковую Украину", - сказала Динзе.

Она добавила, что Балух среди основных в украинских списках на обмен, однако Россия не подтверждает готовность к переговорам.

"Если наступит какая-то политическая воля со стороны России, то, конечно же, он будет среди лиц, которые подлежат обмену. Но пока я позицию России не услышала ни разу - они постоянно говорят о том, что должны созреть какие-то условия. Какие условия? Нам, к сожалению, не говорят", - добавила Динзе.