Балух голодает 81-й день и надеется на обмен
Об этом рассказала в эфире "Крым.Реалии" адвокат Балуха Ольга Динзе.
"У него сложилась позиция безысходности. Он говорит, что его из тюрьмы никто не отпустит - если не это уголовное дело, то будет следующее. Поэтому теперь он, наконец, заговорил - в течение нескольких месяцев мы говорим о том, что если будет обмен и если все сложится, то он очень-очень хочет поехать на материковую Украину", - сказала Динзе.
Она добавила, что Балух среди основных в украинских списках на обмен, однако Россия не подтверждает готовность к переговорам.
"Если наступит какая-то политическая воля со стороны России, то, конечно же, он будет среди лиц, которые подлежат обмену. Но пока я позицию России не услышала ни разу - они постоянно говорят о том, что должны созреть какие-то условия. Какие условия? Нам, к сожалению, не говорят", - добавила Динзе.
- Напомним, утром 8 декабря 2016 года ФСБ задержала Балуха после того, как он вывесил над своим домом в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма флаг Украины и "переименовал" улицу на улицу Героев Небесной Сотни.
- Во время судебного заседания 15 января Балух произнес свою последнюю речь. Во время нее он заявил, что дело против него - политическое преследование за его убеждения.
- 16 января Раздольненский районный суд оккупированного Крыма приговорил украинца Владимира Балуха до 3 лет и 7 месяцев колонии-поселения и штрафу в 10 тыс. руб. (около 4,6 тыс. грн).
- Наказание он отбывает на территории полуострова.
- 19 марта 2018 года Балух объявил бессрочную голодовку.
- За 80 дней голодовки в крымском СИЗО Балух потерял 30 килограмм.
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