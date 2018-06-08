Астрономы обнаружили в нашей галактике загадочные "раздутые" звезды

8 июня, 2018, 12:56

Ранее ученые думали, что обнаружены в центре галактики G-объекты - это пылевые облака. Новая теория гласит, что это колоссально увеличенные в объеме звезды

В центре Млечного пути астрономы обнаружили два редких G-объекта. Физическая природа их неизвестна; группа астронома Анны Киурло (Anna Ciurlo) из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе считает, что они могут быть очень большими звездами.

О своем открытии и выводах Киурло и ее коллеги рассказали на собрании Американского астрономического сообщества, сообщается в пресс-релизе обсерватории Кека.

Первый G-объект, или "пылевой звездный объект" (G-object, dusty stellar object), G1, обнаружили в окрестностях сверхмассивной черной дыры Стрелец A в центре Млечного пути в 2004 году; затем, через восемь лет, нашли второй - G2.

Сначала ученые считали их облаками межзвездного газа и пыли, но позже объекты сместились так близко к сверхмассивной черной дыре, что, если бы они были действительно облаками газа, гравитация черной дыры разорвала бы их; объекты. однако, сохранили целостность, что привело астрономов к выводу о другую природу G-объектов.

"Мы считаем, что G1 и G2 являются раздутыми звездами; их диаметр очень большой, поэтому приливные силы сверхмассивной черной дыры притягивают их вещество, когда объекты подходят близко к дыре, но массивное ядро звезды остается невредимым. Остается только объяснить, почему эти объекты такие большие", - объясняет астроном Марк Моррис (Mark Morris).

Одно из возможных объяснений звучит так: G-объекты - продукты столкновения звезд, которые до столкновения вращались вокруг друг друга (системы двойных звезд). До столкновения могла привести гравитация черной дыры. Энергия столкновения вытеснила вещество внешних оболочек обоих звезд-предшественниц далеко за пределы радиусов обычных звезд, создав огромные G-объекты.

Обработав данные, собранные телескопами обсерватории Кека за последние 20 лет, астрономы нашли еще три G-объекта - G3, G4, и G5. Все пять излучают в инфракрасном диапазоне и характером распределения материи, и характером движения в окрестностях Стрельца A .

Ученые собираются продолжать наблюдения за орбитами G-объектов, чтобы узнать больше о том, как они формируются и ведут себя.

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