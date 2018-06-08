Активисты рассказали, как прошли акции в поддержку Сенцова в Праге и Нью-Йорке

8 июня, 2018, 18:42

Организаторы акций #SaveOlegSentsov в Праге и Нью-Йорке рассказали, как проходили мероприятия поддержки осужденного украинского режиссера Олега Сенцова

Об этом передает Еспресо.TV.

30 мая чехи, украинцы и россияне провели акцию "Свежий воздух для Олега" под посольством России в Праге. А уже 3 июня граждане Чехии присоединились к глобальной акции #SaveOlegSentsov.

"В акции приняли участие около 60 человек. Среди них были не только украинцы, было много чехов, россиян и белорусов”, - рассказала активистка Галина Андрейцив.

Главная цель акций, по ее мнению, влияние на чешскую общественность и политиков. По словам Андрейцив, подобные массовые протесты необходимы, ведь "только под давлением мировых лидеров можно повлиять" на ситуацию с украинскими политзаключенными в России.

Тем временем организатор акций #SaveOlegSentsov в Нью-Йорке Любовь Шипович отметила, что на этой неделе в американском мегаполисе собираются провести уже третий протест.

"Мы организовываем уличные акции и стараемся создать яркие события, которые бы привлекали внимание. В США власть сформирована таким образом, что любое решение Конгресса принимается, если есть обращения людей. Поэтому очень важно, чтобы рядовые американцы знали о Сенцове и украинских политзаключенных, выкладывали фото протестов в соцсети”, - рассказала Шипович.

Именно она стала организатором акции на Таймс-сквер, когда активисты переоделись в тюремные робы. Шипович напомнила, что недавно в сети опубликовали резолюцию американского Конгресса с требованием к России освободить политзаключенных, а также призывом к странам бойкотировать Чемпионат мира 2018 по футболу в России.