Активисты рассказали, как прошли акции в поддержку Сенцова в Праге и Нью-Йорке
Об этом передает Еспресо.TV.
30 мая чехи, украинцы и россияне провели акцию "Свежий воздух для Олега" под посольством России в Праге. А уже 3 июня граждане Чехии присоединились к глобальной акции #SaveOlegSentsov.
"В акции приняли участие около 60 человек. Среди них были не только украинцы, было много чехов, россиян и белорусов”, - рассказала активистка Галина Андрейцив.
Главная цель акций, по ее мнению, влияние на чешскую общественность и политиков. По словам Андрейцив, подобные массовые протесты необходимы, ведь "только под давлением мировых лидеров можно повлиять" на ситуацию с украинскими политзаключенными в России.
Тем временем организатор акций #SaveOlegSentsov в Нью-Йорке Любовь Шипович отметила, что на этой неделе в американском мегаполисе собираются провести уже третий протест.
"Мы организовываем уличные акции и стараемся создать яркие события, которые бы привлекали внимание. В США власть сформирована таким образом, что любое решение Конгресса принимается, если есть обращения людей. Поэтому очень важно, чтобы рядовые американцы знали о Сенцове и украинских политзаключенных, выкладывали фото протестов в соцсети”, - рассказала Шипович.
Именно она стала организатором акции на Таймс-сквер, когда активисты переоделись в тюремные робы. Шипович напомнила, что недавно в сети опубликовали резолюцию американского Конгресса с требованием к России освободить политзаключенных, а также призывом к странам бойкотировать Чемпионат мира 2018 по футболу в России.
- Напомним, 1-2 июня в 29 украинских и 42 иностранных городах прошли акции поддержки.
- Акция поддержки Сенцова с требованиями освободить политзаключенных Кремля также прошла под Белым домом.
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