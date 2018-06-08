Агрохолдинг на Киевщине устроил птичий могильник и нанес этим ущерб на 200 млн грн

8 июня, 2018, 11:00

На Киевщине полиция задержала владельцев агрохолдинга по подозрению в организации птичьего могильника и загрязнении окружающей среды

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители выявили многочисленные факты нарушения аграрным холдингом норм действующего законодательства. А именно - несоблюдение экологической безопасности и санитарных норм.

Предприятие, расположенное на территории Киевской области, занимается разведением и производством домашней птицы. Поэтому в процессе производства образуются отходы, которые необходимо утилизировать.

Однако владельцы агрохолдинга решили сэкономить и устроили могильник, куда закапывали останки мертвой птицы. Это приносит большую угрозу для природы и жителей окрестных сел. По информации, речь идет об агрохолдинге рядом с деревней Гавриловка на Киевщине. Осенью вокруг него был громкий скандал по поводу закапывания остатков мертвых птиц в поле. Тогда таким образом утилизировали 160 тонн тушек. После этого случая фигуранты вроде начали уничтожать отходы. Однако на самом деле выкапывали ров и засыпали песком остатки.

Также правоохранители зафиксировали факты системного сверхнормового выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух и использования водных ресурсов на производстве без соответствующего разрешения.

Вследствие нарушения норм законодательства об охране окружающей среды должностные лица агрохолдинга нанесли окружающей среде ущерб на сумму свыше 200 млн грн. В частности, загрязнения и засорения земли, свехнормовые выбросы загрязняющих веществ в воздух, самовольное использование недр.

6 июня провели 14 санкционированных обысков в помещениях компании, контролирующих организациях, по месту жительства подозреваемых. Также осмотрели птичьи могильники и осуществили заборы грунта и воды для проведения исследований.

В результате - задержали владельцев агрохолдинга и руководителя струкрурного подразделения.

Сейчас им сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 255 (Создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 ст. 236 (Нарушение правил экологической безопасности), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 240 (Нарушение правил охраны или использования недр).

В ближайшее время подозреваемым изберут меру пресечения.