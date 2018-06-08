9 июня в Киеве ограничат движение на Крещатике
В субботу продолжатся праздничные мероприятия по случаю Дня медицинского работника, сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.
Отмечается, что мероприятие под лозунгом "Киевские медики за здоровый образ жизни" начнется в 9.00 утра и продлится до 19.00. В то же время, для обеспечения подготовки мероприятия движение транспортных средств будет запрещено на указанном участке с 00:00 9 июня (до 19:00). Соответственно, внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта, которые курсируют по Крещатику.
По информации директора Департамента здравоохранения КГГА Валентины Гинзбург, одетые в футболки с логотипами своих заведений медработники после небольшой общей разминки единой колонной пробегут по Крещатику символические 500 метров, визуализируя здоровый образ жизни.
Кроме этого, возле здания КГГА будут установлены палатки, в которых люди смогут измерить сахар крови, вес, артериальное давление, объем талии, проверить родинки и получить консультации врачей.
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