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77% поддельной иностранной валюты составляют доллары, - Нацбанк


фото: НБУ
В Украине в течение 2017 года Нацбанк изъял более 800 купюр фальшивых долларов

Об этом говорится в отчете Национального банка Украины.

В течение 2017 года из оборота изъяли почти 10,5 тысяч поддельных банкнот национальной валюты на сумму 3,6 млн гривен. В Нацбанке сообщают, что на один миллион настоящих банкнот гривни приходится около 3,6 штуки подделок. В прошлом году этот показатель составлял 2,8 штуки.

Известно, что 61% общего количества изъятых гривен составляют 500 грн образца 2006 года.

"Среди изъятых из обращения в 2017 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали доллары США (77,6% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты) и евро (16,5 %)", - говорится в сообщении.

Объем поддельных банкнот номиналом 100 долларов США составлял 94% от общего количества.

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