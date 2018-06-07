Знаменитый футбольный клуб "Днепр" лишили профессионального статуса, - СМИ

7 июня, 2018, 13:28

Один из самых известных украинских футбольных клубов "Днепр" лишился профессионального статуса и места в второй лиге

Об этом, со ссылкой на источники в Федерации футбола Украины, сообщает SportArena.

"Днепр" не получил аттестат для участия во второй лиге на следующий сезон. Кроме того, ФИФА приняла решение о понижении клуба в классе за старые долги перед тренерами и футболистами.

Также под вопросом выступление "Днепра" в любительском первенстве. Пока клуб не подал никаких документов в Ассоциацию любительского футбола Украины, так что вообще может прекратить существование.

Прошлый сезон во второй лиге "Днепр" закончил на восьмом месте среди 12 команд группы "Б". На сегодня в Днепре создан новый клуб - СК "Днепр-1", куда год назад перешли тренер Дмитрий Михайленко и большинство футболистов "старого" "Днепра". СК "Днепр-1" занял первое место в группе "Б" второй лиги и поднялся в первый дивизион.