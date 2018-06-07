Знаменитый футбольный клуб "Днепр" лишили профессионального статуса, - СМИ
Об этом, со ссылкой на источники в Федерации футбола Украины, сообщает SportArena.
"Днепр" не получил аттестат для участия во второй лиге на следующий сезон. Кроме того, ФИФА приняла решение о понижении клуба в классе за старые долги перед тренерами и футболистами.
Также под вопросом выступление "Днепра" в любительском первенстве. Пока клуб не подал никаких документов в Ассоциацию любительского футбола Украины, так что вообще может прекратить существование.
Прошлый сезон во второй лиге "Днепр" закончил на восьмом месте среди 12 команд группы "Б". На сегодня в Днепре создан новый клуб - СК "Днепр-1", куда год назад перешли тренер Дмитрий Михайленко и большинство футболистов "старого" "Днепра". СК "Днепр-1" занял первое место в группе "Б" второй лиги и поднялся в первый дивизион.
- В Лиге Европы-2014/15 "Днепр" установил свое самое большое достижение за время выступлений в еврокубках и сыграл в финале Лиги Европы.
- "Днепр" трижды становился вице-чемпионом Украины, семь раз завоевывал бронзовые медали национального первенства. В 1983 и 1988 году клуб выигрывал золотые награды чемпионата СССР.
- В сезоне 2016/17 "Днепр", владельцем которого является Игорь Коломойский, выбыл из Премьер-лиги и был отправлен из-за санкций ФИФА во вторую лигу.
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