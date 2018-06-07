Закон о Высшем антикоррупционном суде отвечает нашим требованиям, - Венецианская комиссия
7 июня, 2018, 23:17
Глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио заявил, что "с большим удовольствием и радостью" узнал о принятии Верховной Радой закона о Высшем антикоррупционном суде
Об этом сообщает Радио Свобода.
"Согласно сообщениям, принятый закон соответствует рекомендациям Венецианской комиссии", – отметил Букиккио.
По его словам, это важный шаг для Украины и для Европы.
"Сегодняшнее голосование показывает, что Украина настроена продолжать путь реформ и европейской интеграции", – добавил глава Венецианской комиссии.
Он призвал "всех, кого это касается, обеспечить быстрое создание суда и предоставить ему соответствующие средства для функционирования".
- Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики 21 мая утвердил законопроект о создании Антикоррупционного суда для передачи его к рассмотрению во втором чтении. В первом чтении законопроект одобрили 1 марта.
- На прошлой пленарной неделе Рада не успела завершить рассмотрение во втором чтении законопроекта "О Высшем антикоррупционном суде" и принять решение по нему.
- Тем временем премьер-министр Владимир Гройсман пообещал сложить полномочия, если в Украине не создадут Антикоррупционный суд.
- Послы стран "Большой семерки" призвали украинских депутатов поддержать закон о создании Высшего антикоррупционного суда.
- Перед голосованием за закон депутаты также одобрили и последнюю поправку, которая была согласована международными партнерами и президентом Петром Порошенко по поводу общественного совета международных экспертов.
- 7 июня Верховная Рада приняла в целом законопроект №7440 о Высшем антикоррупционном суде с учетом общей позиции международных партнеров и украинской власти.
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