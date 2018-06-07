Закон о Высшем антикоррупционном суде отвечает нашим требованиям, - Венецианская комиссия

7 июня, 2018, 23:17

Глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио заявил, что "с большим удовольствием и радостью" узнал о принятии Верховной Радой закона о Высшем антикоррупционном суде

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Согласно сообщениям, принятый закон соответствует рекомендациям Венецианской комиссии", – отметил Букиккио.

По его словам, это важный шаг для Украины и для Европы.

"Сегодняшнее голосование показывает, что Украина настроена продолжать путь реформ и европейской интеграции", – добавил глава Венецианской комиссии.

Он призвал "всех, кого это касается, обеспечить быстрое создание суда и предоставить ему соответствующие средства для функционирования".