Явка россиян на выборах Путина была сфальсифицирована, - расследование

7 июня, 2018, 14:40

Во время президентских выборов 2018 года в России происходили массовые фальсификации явки избирателей

Об этом говорится в расследовании российского издания "Новая газета".

"В распоряжении "Новой газеты" появились неоспоримые доказательства масштабных фальсификаций итогов голосования. Эти данные мы получили от активистов и наблюдателей, которые уже два месяца совершают незаметную, кропотливую и беспрецедентную по своим масштабам работу - просматривают записи с тысяч камер, установленных на участках в день голосования. Они считают количество людей, опустивших бюллетени в урны, а затем сравнивают эти результаты с данными ЦИК", - пишет издание.

По отчетам ЦИК явка составила 67,4% и превысила показатели выборов 2012 года. Владимир Путин и председатель ЦИК Элла Памфилова назвали выборы "самыми чистыми в истории".

"Участники проекта исследовали регионы с наиболее высокими показателями явки. Результаты исследования оказались шокирующими: на большинстве участков реальная явка была в 2-3, а то и в 5 раз ниже официальной", - говорится в материале.

Сегодня «Новая газета» представляет первые результаты этой масштабной проверки итогов выборов президента России.

Активисты брали для подсчета по 10 случайных участков в 5 "электоральных султанатах" - регионах, которые традиционно отличаются аномально высокими результатами явки: Кабардино-Балкарии (явка - 91,8%), Чечне (91,54%), Дагестана (87,48 %), Карачаево-Черкесии (87,41%) и Татарстана (77,42%).

Организации исследователей результатов выборов получили видеоматериалы из более 8 тыс. избирательных участков из разных регионов России. Один участок - это записи с двух веб-камер, каждый объемом 2,3 Гб и продолжительностью 14-17 часов.

"Мы хотели записать всю страну, но денег не хватило - нужно было около 2 млн руб", - рассказал координатор Ассоциации наблюдателей Татарстана Азат Габдульвалєєв.

По подсчетам аналитиков, в целом 50 участковых избирательных комиссиях приписали свыше 31 тыс. людей.

"Тут такой блокбастер - мужик, не стесняясь, прямо под камерой, у всех на глазах опустил четыре бюллетеня подряд! Все четко видно!" - писал журналисту наблюдатель Михаил Савков.

Савков смотрел запись, сделанную в день выборов президента России 18 марта на избирательном участке №23 города Черкесска в Карачаево-Черкессии. Он прислал несколько скриншотов: мужчина стоит возле урны с бюллетенем в правой руке, еще несколько он держит в левой, далее он опускает второй бюллетень, потом третий и четвертый. На скриншоте четко видно выходные данные видеозаписи: 18.03.2018, 10:24:28 MSK, а также номера региона, участка и камеры: Р09 К0023 Н01.

Вскоре наблюдатель сообщил о вбросе, сделанном женщиной в черной накидке, чуть позже - еще один вброс.

Видеозапись с участка №21 в том же Черкесске показал, что вбросов нет, явка достаточно высокая, в 21:29 комиссия объявляет, что в помещении участке избирателям было выдано 1125 бюллетеней. Однако наблюдатели насчитали на 100 человек меньше, по подсчетам, бюллетени в урну опустили 997 избирателей. По данным государственной автоматизированной системы "Выборы", в ящике для голосования было 1152 бюллетеня то есть 155 дополнительных голосов.

По сравнению с официальными итогами почти на 100 штук уменьшилось количество погашенных бюллетеней, но при этом вырос результат кандидата Путина: на участке насчитали 1058 голосов, а в госсистеме "Выборы" - 1112.

"Тогда я еще не знала, что уже скоро приписка 155 голосов будет казаться невинной шалостью по сравнению с находками коллег, которые изучают записи веб-камер с участков в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Чечне и Татарстане", - пишет журналистка издания.

При этом в некоторых случаях члены УИК после завершения голосования вбрасывали пачки бюллетеней даже в присутствии наблюдателей, работая командой: некоторые отвлекали внимание наблюдателей, другие вбрасывали бюллетени.

Так, в Черкесске на УИК №32, по данным наблюдателей, приписали 339 голосов, на участке №11 - 589 голосов, на участке №8 - 523 голоса. В целом, по подсчетам наблюдателей, на 10 участках Черкесска расхождение по явке составило 3154 голоса - немного больше, чем только на одном участке №1058 в дагестанской Махачкале. "Чистых" участков из исследованных в Черкесске не было обнаружено.

В Махачкале на участке №1060 за Путина насчитали 1833 голоса - более чем вдвое больше за всю реальную явку.

Однако рекорд по "рисованию" явки принадлежит участку №1058: по подсчетам волонтера Александры Полупудновой, проголосовали 548 махачкалинцев, а по данным ГАС "Выборы", их было в 5 раз больше - 2710.

"Откровенных вбросов не было замечено, явку просто "рисовали", - убеждена Полупуднова.

По подсчетам видеонаблюдателей, на 10 участках Махачкалы расхождение по явке составило 10935 голосов. "Чистых" участков не выявлено.

В Кабардино-Балкарии по подсчетам видеонаблюдателей на 10 участках Нальчика расхождение по явке составила 9848 голосов. "Чистых" участков из исследованных также не было выявлено.

В Татарстане на 10 участках Казани расхождение по явке, по подсчетам наблюдателей, составило 2074 голоса - самый малый результат среди пяти исследованных регионов.

В столице Чечни Грозном с его 80 избирательных участков веб-камерами оснащены только 12 УИК. По официальным данным, явка на 12 исследованных участках составила 84,95%, подсчет по видеозаписи дал результат всего лишь 60,23%. Один из проверенных участков Грозного не попал в список фальсификаций - там работали девушки-наблюдатели, которые приехали из Москвы. На видео видно, что девушек постоянно давят на повышенных тонах, не подпускают к столу с бюллетенями. Вероятно, наблюдатели действительно помешали УИК выйти на запланированные показатели, поскольку расхождение по явке составило лишь 20 человек.

По результатам видеоматериалов, на 10 участках Грозного расхождение по явке составило 5331 голос.

В целом на всех 50 исследованных участках расхождение результатов визуального подсчета явки по официальным данным составило 31342 голоса.

"Как правило, реальная явка в два, в три, а иногда и в пять раз ниже, чем в госсистеме "Выборы". Но даже те участки, где выявлены сравнительно небольшие приписки, чистыми не назовешь: вбросы, подделки и фальсификация результатов носят тотальный характер, как и нарушения процедур подсчета. Ни одного чистого участка из 50 проверенных УИК мы не нашли", - заключает издание.